مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية

الوكيل الإخباري- ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، وسجلت مكاسب أسبوعية، في ظل تقييم المستثمرين لتقلبات أسعار النفط بفعل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب متابعة موجة جديدة من نتائج أرباح الشركات ونمو قطاع الأعمال في منطقة اليورو.

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وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفاعاً بنسبة 0.36 بالمئة إلى نقطة 644.67، وسط أداء متباين للبورصات والقطاعات الإقليمية، وفقاً لشبكة (سي إن بي سي) .



وزاد مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.91 بالمئة، مسجلاً 10,7356.23 نقطة، في حين ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.88 بالمئة، مسجلاً 8,372.44 نقطة.



في المقابل تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.33 بالمئة إلى 25.091.69 نقطة.