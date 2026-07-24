مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية

وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفاعاً بنسبة 0.36 بالمئة إلى نقطة 644.67، وسط أداء متباين للبورصات والقطاعات الإقليمية، وفقاً لشبكة (سي إن بي سي) .
وزاد مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.91 بالمئة، مسجلاً 10,7356.23 نقطة، في حين ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.88 بالمئة، مسجلاً 8,372.44 نقطة.
في المقابل تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.33 بالمئة إلى 25.091.69 نقطة.
وتفوقت أسهم قطاع التكنولوجيا على أداء السوق ككل مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1.2 بالمئة.
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