مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب للشهر الرابع على التوالي

11:52 م

الوكيل الإخباري- تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية مسجلة مكاسب شهرية، في ختام تعاملات اليوم الجمعة 31 تموز، بعد أن سجلت مستويات قياسية خلال الجلسة، نتيجة تحسن شهية المستثمرين عالمياً تجاه أسهم شركات التكنولوجيا، إلى جانب نتائج أعمال الشركات، في أسبوع شهد قرارات من بنوك مركزية وتصاعداً في الأعمال القتالية بالشرق الأوسط. اضافة اعلان





وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.06 بالمئة إلى 649.58 نقطة، بعدما كان قد سجل 655.2 نقطة في التعاملات المبكرة، مسجلاً مكاسب للشهر الرابع على التوالي، وفق بيانات السوق التي نقلتها شبكة (سي إن بي سي).



وشملت المكاسب، البورصات الرئيسية في المنطقة، إذ صعد مؤشر داكس الألماني بنحو 0.07 بالمئة إلى 25,630.78 نقطة.



وارتفع كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.28 بالمئة إلى 8509.64 نقطة، فيما تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنحو 0.27 بالمئة إلى قرابة 10,868.05 نقطة، بعدما لامس مستوى قياسياً عند 10 آلاف و981.83 نقطة خلال الجلسة.



قاد قطاع التكنولوجيا الصعود، مقتفياً أثر موجة التعافي في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأميركية وآسيا.





