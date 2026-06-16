مؤشرات الأسهم الأوروبية تصعد بدعم من التفاؤل باتفاق السلام بين واشنطن وطهران

الوكيل الإخباري- أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الثلاثاء، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال اتفاق السلام المرتقب بين واشنطن وطهران.

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وأنهت جميع البورصات الإقليمية التداولات في المنطقة الخضراء، وارتفع ستوكس 600 الأوربي بنحو 0.2 بالمئة، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).