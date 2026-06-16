الثلاثاء 2026-06-16 09:11 م

مؤشرات الأسهم الأوروبية تصعد بدعم من التفاؤل باتفاق السلام بين واشنطن وطهران

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 16-06-2026 08:45 م

الوكيل الإخباري- أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الثلاثاء، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال اتفاق السلام المرتقب بين واشنطن وطهران.

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وأنهت جميع البورصات الإقليمية التداولات في المنطقة الخضراء، وارتفع ستوكس 600 الأوربي بنحو 0.2 بالمئة، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).


وصعد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.6 بالمئة، وزاد مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.8 بالمئة، فيما أغلق مؤشر "داكس" الألماني فوق مستوى التعادل بقليل. وارتفعت معظم القطاعات الأوروبية، إذ صعدت أسهم البنوك بأكثر من 1.6 بالمئة، وزادت أسهم الشركات الصناعية بنسبة 1 بالمئة. في المقابل، سجلت أسهم التكنولوجيا والاتصالات خسائر واضحة.

 
 


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أسواق ومال مؤشرات الأسهم الأوروبية تصعد بدعم من التفاؤل باتفاق السلام بين واشنطن وطهران

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