مؤشرات الأسهم الأوروبية تصعد لمستوى غير مسبوق

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى 525.65 نقطة، متجاوزا ذروته السابقة عند 525.59 نقطة التي بلغها في حزيران، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
ويتجه المؤشر القياسي لتسجيل ارتفاع أسبوعي بنحو 1.3 بالمئة لرابع مرة على التوالي في سلسلة ستكون الأطول منذ أكثر من خمسة أشهر. ومن المتوقع أن يحقق المؤشر أيضا زيادة شهرية للمرة الثانية على التوالي في اتجاه لم يشهده منذ نحو ستة أشهر.
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