الجمعة 2024-08-30 01:42 م
 

 

مؤشرات الأسهم الأوروبية تصعد لمستوى غير مسبوق

البورصة الأوروبية
البورصة الأوروبية
الجمعة، 30-08-2024 01:19 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة لأعلى مستوى على الإطلاق، ويتجه المؤشر الرئيسي لتحقيق مكاسب أسبوعية لرابع مرة على التوالي رغم حالة حذر هيمنت على تعاملات المستثمرين قبل إعلان بيانات تضخم مهمة في منطقة اليورو.

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وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى 525.65 نقطة، متجاوزا ذروته السابقة عند 525.59 نقطة التي بلغها في حزيران، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


ويتجه المؤشر القياسي لتسجيل ارتفاع أسبوعي بنحو 1.3 بالمئة لرابع مرة على التوالي في سلسلة ستكون الأطول منذ أكثر من خمسة أشهر. ومن المتوقع أن يحقق المؤشر أيضا زيادة شهرية للمرة الثانية على التوالي في اتجاه لم يشهده منذ نحو ستة أشهر.


بترا

 
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