مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تباين

الوكيل الإخباري- أنهت الأسهم الأوروبية تداولات اليوم الخميس على تباين، على الرغم من صعود أسهم الدفاع على خلفية دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيادة الإنفاق العسكري الأميركي.

وأنهى مؤشر "ستوكس 600" لعموم أوروبا الجلسة منخفضاً بنسبة 0.2 بالمئة، مع تباين أداء البورصات والقطاعات الرئيسية بشكل واسع، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .



وصعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.12 بالمئة، بينما انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.04 بالمئة، فيما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.01 بالمئة.



وتركزت أنظار الأسواق العالمية على التوترات الجيوسياسية المتصاعدة هذا الأسبوع بعد إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ومن ثم التهديدات بالاستيلاء على جرينلاند.



وواصلت أسهم الدفاع مكاسبها الخميس، وهو اليوم الخامس على التوالي من المكاسب لهذا القطاع بعد أن دعا ترامب إلى زيادة بنسبة 50 بالمئة في الإنفاق العسكري الأميركي.