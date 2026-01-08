مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تباين

وأنهى مؤشر "ستوكس 600" لعموم أوروبا الجلسة منخفضاً بنسبة 0.2 بالمئة، مع تباين أداء البورصات والقطاعات الرئيسية بشكل واسع، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .
وصعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.12 بالمئة، بينما انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.04 بالمئة، فيما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.01 بالمئة.
وتركزت أنظار الأسواق العالمية على التوترات الجيوسياسية المتصاعدة هذا الأسبوع بعد إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ومن ثم التهديدات بالاستيلاء على جرينلاند.
وواصلت أسهم الدفاع مكاسبها الخميس، وهو اليوم الخامس على التوالي من المكاسب لهذا القطاع بعد أن دعا ترامب إلى زيادة بنسبة 50 بالمئة في الإنفاق العسكري الأميركي.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار النفط مع استقرار الدولار عالميا
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
تراجع مؤشر داو جونز الأميركي
-
البيتكوين المفقود.. هل تخفي فنزويلا 60 مليار دولار في خزينتها الرقمية؟
-
مصر تعلن خطة طموحة لمضاعفة إنتاج الغاز
-
مصر تسجل رقمًا غير مسبوق لاحتياطياتها الأجنبية
-
النفط يتراجع عالميا بعد إعلان ترامب أن فنزويلا سترسل نفطا إلى الولايات المتحدة
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا