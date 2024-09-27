مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق عند مستوى قياسي جديد

الوكيل الإخباري - أغلقت الأسواق الأوروبية جلسة اليوم الجمعة عند مستوى قياسي، حيث ارتفعت الأسهم بفضل أنباء عن حزمة التحفيز الصينية، وتقييم المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية الجديدة.

اضافة اعلان



وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.72 نقطة أو بنسبة 0.52 بالمئة إلى مستوى 528.33 نقطة في نهاية التعاملات، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، وتصدرت أسهم المواد الكيميائية المكاسب، مضيفة 2.75 بالمئة، في حين ارتفعت أسهم السيارات 2.23 بالمئة، وفق ما أوردت شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



كما أغلق مؤشر داكس الألماني على ارتفاع 242.48 نقطة أو بنسبة 1.26 بالمئة إلى مستوى 19480.84 نقطة.



وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 35.85 نقطة أو بنسبة 0.43 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8320.76 نقطة.



وارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنحو 49.70 نقطة أو بنسبة 0.64 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7791.79 نقطة.



وفي الأداء الأسبوعي، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي خلال تعاملات الأسبوع المنتهي بنهاية جلسة الجمعة بنسبة 2.7 بالمئة، كما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 4.03 بالمئة.



وحقق مؤشر كاك 40 الفرنسي مكاسب أسبوعية بنسبة 3.89 بالمئة، وارتفع مؤشر فوتسي100 البريطاني بنسبة 1.1 بالمئة.



يأتي ارتفاع المؤشر الأوروبي لمستوى قياسي جديد بعد أن سجلت الأسواق الصينية أفضل أسبوع لها منذ ما يقرب من 16 عاما، حيث ارتفع مؤشر (سي إس آي 300) في البر الرئيسي بنسبة 15.7 بالمئة هذا الأسبوع، وهي أعلى مكاسب أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 14 تشرين الثاني 2008.