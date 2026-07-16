مؤشرات الأسهم الأوروبية تنهي تعاملاتها على تباين ملحوظ

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على استقرار، ليعكس حالة الحذر في الأسواق مع ترقب المزيد من نتائج الشركات الكبرى، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
وسجل مؤشر داكس الألماني انخفاضاً بنحو 0.53 بالمئة، متأثراً بضعف أداء بعض الأسهم الصناعية والمالية، فيما ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.54 بالمئة، مدعوماً بمكاسب أسهم الطاقة والقطاع المصرفي.
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