الخميس 2026-07-16 10:24 م

مؤشرات الأسهم الأوروبية تنهي تعاملاتها على تباين ملحوظ

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أرشيفية
 
الخميس، 16-07-2026 09:03 م

الوكيل الإخباري- اختتمت المؤشرات الأوروبية تعاملات اليوم الخميس على تباين ملحوظ، وسط متابعة المستثمرين لنتائج أعمال الشركات في موسم الأرباح الجديد، إلى جانب مراقبة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط.

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وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على استقرار، ليعكس حالة الحذر في الأسواق مع ترقب المزيد من نتائج الشركات الكبرى، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).


وسجل مؤشر داكس الألماني انخفاضاً بنحو 0.53 بالمئة، متأثراً بضعف أداء بعض الأسهم الصناعية والمالية، فيما ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.54 بالمئة، مدعوماً بمكاسب أسهم الطاقة والقطاع المصرفي.

 

وأنهى مؤشر كاك الفرنسي تعاملاته على استقرار، في ظل توازن بين مكاسب بعض الأسهم وضغوط من أخرى.

 

وعكست هذه التحركات حالة التباين بين الأسواق الأوروبية، حيث يوازن المستثمرون بين التفاؤل بنتائج الأعمال والمخاوف من تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي.

 
 


gnews

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