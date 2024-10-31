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مؤشر الأسهم الأوروبي يتكبد أكبر خسارة شهرية

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 31-10-2024 11:42 م

الوكيل الإخباري-    أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية جلسة تداول اليوم الخميس على تراجع، مختتمة شهر تشرين الأول بأكبر خسارة شهرية خلال عام للمؤشر الإقليمي، مع تقييم المستثمرون لتقارير أرباح الشركات، وبيانات التضخم في منطقة اليورو، وميزانية المملكة المتحدة.

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وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 6.12 نقطة أو بنسبة 1.20 بالمئة إلى مستوى 505.39 نقطة في نهاية التعاملات، مع تراجع جميع القطاعات والبورصات الرئيسية، وفق ما أوردت شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


ووفقاً لبيانات بورصة لندن، وصلت الخسائر الشهرية للمؤشر 3.4 بالمئة، في أسوأ أداء شهري له منذ تشرين الأول 2023.


كما أغلق مؤشر داكس الألماني على هبوط 179.80 نقطة أو بنسبة 0.93 بالمئة إلى مستوى 19077.54 نقطة.


وتراجع مؤشر فوتسي100 البريطاني 49.53 نقطة أو بنسبة 0.61 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8110.10 نقطة.


وهبط مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 77.99 نقطة أو بنسبة 1.05 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7350.37 نقطة.

 
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