مؤشر الأسهم اليابانية يتعافى ويغلق على ارتفاع

وصعد نيكي 0.72 بالمئة إلى 37053.1 نقطة عند الإغلاق، بعد أن انخفض 0.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.
وارتفع المؤشر 0.45 بالمئة خلال الأسبوع لينهي ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر.
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.65 بالمئة إلى 2715.85 نقطة.
بترا
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