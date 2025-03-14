الجمعة 2025-03-14 02:53 م
 




            

        








    

        

        

            مؤشر الأسهم اليابانية يتعافى ويغلق على ارتفاع
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                تعبيرية
            
                

                    تعبيرية
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        01:56 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  عوض مؤشر الأسهم اليابانية "نيكي" خسائره المبكرة، مرتفعا عند الإغلاق في جلسة اليوم بدعم من مكاسب العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وسط إقبال المستثمرين على شراء أسهم شركات مرتبطة بالرقائق، وأسهم أخرى، مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية.اضافة اعلان


وصعد نيكي 0.72 بالمئة إلى 37053.1 نقطة عند الإغلاق، بعد أن انخفض 0.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع المؤشر 0.45 بالمئة خلال الأسبوع لينهي ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.65 بالمئة إلى 2715.85 نقطة.

بترا

                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            مؤشر الأسهم اليابانية يتعافى ويغلق على ارتفاع
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                                أرشيفية
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            الاحتلال يشدد قيوده على وصول المصلين للأقصى في الجمعة الثانية من رمضان
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                علماء: الذكاء الاصطناعي يوسع الفجوة  بين الفقراء والأغنياء

                            
                    
                    

                        
                            تكنولوجيا
                        
                        
                            علماء: الذكاء الاصطناعي يوسع الفجوة بين الفقراء والأغنياء
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            

    


    
    

        

            

                
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