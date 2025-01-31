مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع طفيف

وصعد نيكي 0.15 بالمئة إلى 39572.49 نقطة ليسجل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. ومع ذلك انخفض المؤشر واحدًا بالمئة خلال الأسبوع في رابع انخفاض أسبوعي له في خمسة أسابيع.
وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.24 بالمئة إلى 2788.66 نقطة. وتقدم سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 3.33 بالمئة ليقدّم أكبر دفعة للمؤشر نيكي. كما قفز سهم فوجيكورا أربعة بالمئة وهي شركة لتصنيع الألياف التي تستخدمها مراكز البيانات وتعد مقياسًا للاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
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