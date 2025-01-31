مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع طفيف

الوكيل الإخباري- أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع طفيف اليوم الجمعة، مع اقتفاء أسهم التكنولوجيا أثر المكاسب التي حققتها وول ستريت ليلًا، في حين ضغط ارتفاع الين على معنويات السوق واستمرت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.

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وصعد نيكي 0.15 بالمئة إلى 39572.49 نقطة ليسجل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. ومع ذلك انخفض المؤشر واحدًا بالمئة خلال الأسبوع في رابع انخفاض أسبوعي له في خمسة أسابيع.