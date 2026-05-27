مؤشر الدولار يستقر أمام العملات الرئيسية الأخرى

الأربعاء، 27-05-2026 03:00 م

الوكيل الإخباري- استقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام الين وخمس عملات رئيسية أخرى، اليوم الأربعاء، عند 99.08 بعد ارتفاعه بنسبة 0.15 بالمئة أمس الثلاثاء.

واستقر الين عند 159.45 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ 30 نيسان، فيما ارتفع اليورو إلى 1.1644 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3446 دولارا، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).


وصعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.6 بالمئة إلى 0.587 دولار، مستعيدا جزءا من خسائره التي تكبدها أمس الثلاثاء.


أما الدولار الأسترالي فتراجع بنسبة 0.4 بالمئة إلى 0.714 دولار.

 
 


