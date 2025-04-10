مؤشر "فوتسي 100" البريطاني يسجل أكبر ارتفاع منذ 5 سنوات

ووفقاً لصحيفة التايمز البريطانية، قفز مؤشر "فوتسي 100" إلى ما فوق حاجز 8000 نقطة بزيادة بلغت حوالي 450 نقطة منذ الصباح متجاوزاً المستوى الذي أنهى عنده الأسبوع الماضي.
وتعد هذه القفزة الأكبر للمؤشر منذ أكثر من خمس سنوات، ما يعكس موجة من التفاؤل في الأسواق العالمية.
ويأتي هذا الارتفاع بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تجميد الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً على الدول التجارية باستثناء الصين وهو القرار الذي أعاد قدراً من الثقة إلى المستثمرين والأسواق العالمية.
بترا
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