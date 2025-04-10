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مؤشر "فوتسي 100" البريطاني يسجل أكبر ارتفاع منذ 5 سنوات

مؤشر "فوتسي"
مؤشر "فوتسي"
 
الخميس، 10-04-2025 12:35 م
الوكيل الإخباري- شهدت الأسواق المالية البريطانية صباح اليوم الخميس، ارتفاعاً حاداً، حيث صعد مؤشرا "فوتسي 100" و"فوتسي 250" بأكثر من 6 بالمئة مع بداية جلسة التداول.اضافة اعلان


ووفقاً لصحيفة التايمز البريطانية، قفز مؤشر "فوتسي 100" إلى ما فوق حاجز 8000 نقطة بزيادة بلغت حوالي 450 نقطة منذ الصباح متجاوزاً المستوى الذي أنهى عنده الأسبوع الماضي.

وتعد هذه القفزة الأكبر للمؤشر منذ أكثر من خمس سنوات، ما يعكس موجة من التفاؤل في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا الارتفاع بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تجميد الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً على الدول التجارية باستثناء الصين وهو القرار الذي أعاد قدراً من الثقة إلى المستثمرين والأسواق العالمية.

بترا
 
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