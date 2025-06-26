مؤشر نيكاي الياباني يرتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر

وأغلق المؤشر مرتفعاً بنسبة 1.7 بالمئة عند 39,584.58 نقطة، بعدما بلغ 39,615.59 نقطة خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ 31 كانون الثاني الماضي، وفقا لشبكة "سي إن إن" .
أما مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً، والأقل اعتماداً على قطاع التكنولوجيا، فقد ارتفع بنسبة 0.8 بالمئة، وسجل مؤشر الأسهم النامية زيادة بنسبة 0.9 بالمئة، متفوقاً على مكاسب أسهم القيمة التي بلغت 0.8 بالمئة.
وتأتي هذه الارتفاعات في ظل حالة من الارتياح في الأسواق العالمية بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل هذا الأسبوع، ما خفف من مخاوف تعطل إمدادات النفط العالمية. وتُعد اليابان من أكبر مستوردي النفط، وتعتمد صناعتها بشكل كبير على الطاقة.
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