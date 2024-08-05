مؤشر نيكي الياباني يتراجع 12%

الوكيل الإخباري- أغلق مؤشر نيكي للأسهم اليابانية، اليوم الاثنين، بأكبر انخفاض له في يوم واحد في تاريخه، حيث تراجع بأكثر من 4400 نقطة أي بنسبة تزيد على 12 بالمئة، متأثرا بالمخاوف بشأن الركود الأميركي وارتفاع قيمة الين.



وقالت وكالة الأنباء اليابانية كيودو، إن مؤشر أسهم نيكي، الذي يضم 225 إصدارا، انخفض بمقدار 4451.28 نقطة أو بنسبة 12.40 بالمئة عن يوم الجمعة عند 31458.42 نقطة.



كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 310.45 نقطة أو 12.23 بالمئة إلى 2227.15 نقطة.

إلى ذلك، أوقفت بورصة كوريا تداول الأسهم في السوقين الماليين " كوسبي للأسهم المركب"، و"كوسداك لأسهم التكنولوجيا".



وقالت وكالة الأنباء الكورية يونهاب إن البورصة أوقفت التداول في سوق الأسهم الكورية لمؤشر كوسبي لمدة 20 دقيقة، بعد انخفاض المؤشر بنسبة أكثر من 8 بالمئة، مقارنة مع المؤشر عند إغلاق التداول في اليوم السابق لمدة دقيقة واحدة.



وأشارت إلى أن مؤشر كوسداك شهد انخفاضا قدره 716.53 نقطة ليصل إلى 716.31 نقطة بتراجع 62.81 نقطة أي 8.06 بالمئة.