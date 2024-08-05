مؤشر نيكي الياباني يتراجع 12%

وقالت وكالة الأنباء اليابانية كيودو، إن مؤشر أسهم نيكي، الذي يضم 225 إصدارا، انخفض بمقدار 4451.28 نقطة أو بنسبة 12.40 بالمئة عن يوم الجمعة عند 31458.42 نقطة.
كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 310.45 نقطة أو 12.23 بالمئة إلى 2227.15 نقطة.
إلى ذلك، أوقفت بورصة كوريا تداول الأسهم في السوقين الماليين " كوسبي للأسهم المركب"، و"كوسداك لأسهم التكنولوجيا".
وقالت وكالة الأنباء الكورية يونهاب إن البورصة أوقفت التداول في سوق الأسهم الكورية لمؤشر كوسبي لمدة 20 دقيقة، بعد انخفاض المؤشر بنسبة أكثر من 8 بالمئة، مقارنة مع المؤشر عند إغلاق التداول في اليوم السابق لمدة دقيقة واحدة.
وأشارت إلى أن مؤشر كوسداك شهد انخفاضا قدره 716.53 نقطة ليصل إلى 716.31 نقطة بتراجع 62.81 نقطة أي 8.06 بالمئة.
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