مؤشر نيكي الياباني يهوي بنحو 6 بالمئة

الوكيل الإخباري - هوى المؤشر نيكي الياباني بنحو 6 بالمئة اليوم الجمعة، ليسجل أسوأ جلسة في أكثر من أربع سنوات مع عزوف المستثمرين عن الأصول التي تنطوي على مخاطرة، ووسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي وعدم اليقين بشأن المسار الذي سيتبناه المركزي الياباني إزاء السياسة النقدية.



وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 5.8 بالمئة عند 35909 نقاط، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 26 كانون الثاني، كما أنه أكبر تراجع يومي منذ آذار 2020، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 6.1 بالمئة إلى 2537.6 نقطة في أكبر انخفاض يومي منذ آذار 2020.



وهوى سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 12 بالمئة، ليصبح الأكثر ضغطا على المؤشر نيكي، ونزل سهم أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق 8 بالمئة.