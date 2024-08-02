مؤشر نيكي الياباني يهوي بنحو 6 بالمئة

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 5.8 بالمئة عند 35909 نقاط، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 26 كانون الثاني، كما أنه أكبر تراجع يومي منذ آذار 2020، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 6.1 بالمئة إلى 2537.6 نقطة في أكبر انخفاض يومي منذ آذار 2020.
وهوى سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 12 بالمئة، ليصبح الأكثر ضغطا على المؤشر نيكي، ونزل سهم أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق 8 بالمئة.
وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات وعددها 33 في بورصة طوكيو، وقاد القطاع المالي الخسائر، وهبط قطاعا السمسرة والخدمات المصرفية 12 بالمئة و11 بالمئة على الترتيب.
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