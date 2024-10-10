الخميس 2024-10-10 03:51 م
 

ما مستقبل عملة مجموعة "بريكس"؟

أعلام الدول المؤسسة لمجموعة "بريكس"
أعلام الدول المؤسسة لمجموعة "بريكس"
الخميس، 10-10-2024 01:36 م

الوكيل الإخباري- صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأن دول مجموعة "بريكس" لا تبحث في الوقت الراهن إطلاق أي عملة موحدة للمجموعة.

وقال سيلوانوف، إن "دول مجموعة "بريكس" لا تفكر إنشاء عملة موحدة، نحن نتحدث على وجه التحديد حول إنشاء نظام مالي ودفع بديل يستخدم العملات الوطنية والعملات الرقمية لبلدان المجموعة".

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وأضاف وزير المالية الروسي أن البنوك المركزية في المجموعة تعمل على إصدار عملاتها الرقمية الخاصة، وأشار إلى أن حصة دول المجموعة في الاقتصاد العالمي تتزايد وتتجاوز حصة مجموعة G7.


وتعمل روسيا على غرار دول أخرى على زيادة التعاملات بالعملات الوطنية وإطلاق أدوات لتنفيذ الحوالات الدولية، وذلك بهدف كسر احتكار الغرب وتقليل الاعتماد على العملات الغربية "السامة" في التجارة الدولية.


كذلك تبحث روسيا مع الدول في مجموعة "بريكس" تأسيس منصة إلكترونية للمدفوعات الدولية، ويتوقع أن يكون قرار تأسيس هذه المنصة أحد أبرز أجندات قمة "بريكس" في قازان الروسية الشهر الجاري.

 

RT

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