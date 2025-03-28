مبيعات التجزئة البريطانية تفوق التوقعات بعد ارتفاعها 1% في شباط

الوكيل الإخباري- سجلت مبيعات التجزئة في بريطانيا ارتفاعاً بنسبة 1 بالمئة، خلال شهر شباط الماضي، متجاوزة توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا انخفاضًا بنسبة 0.4 بالمئة، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الجمعة.

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وقالت صحيفة "الفايننشال تايمز" إن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع المبيعات في متاجر الملابس والسلع المنزلية، رغم استمرار ضعف ثقة المستهلكين وتباطؤ النمو الاقتصادي.



وعلى الرغم من أن هذا النمو جاء أقل من الزيادة القوية المسجلة في كانون الثاني، والبالغة 1.4 بالمئة، فإنه يمثل ثاني شهر على التوالي من التوسع في مبيعات التجزئة.



وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.3 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في شباط، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.



وفي ظل هذه المؤشرات، تعهدت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، بتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تخفيف القيود التنظيمية، وإصلاح قوانين التخطيط، ودعم المشاريع الكبرى، بما في ذلك خطة بناء مدرج جديد في مطار هيثرو بلندن.