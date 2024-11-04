الإثنين 2024-11-04 09:41 ص
 

متوسط ​​سعر الغاز في بورصات أوروبا يبلغ حده الأعلى منذ نوفمبر 2023

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 04-11-2024 08:53 ص

الوكيل الإخباري- دلت معطيات بورصة لندن ICE على أن متوسط سعر الغاز ببورصات أوروبا، بلغ في أكتوبر حده الأعلى منذ عام تقريبا، ووصل إلى حوالي 456 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وفي أكتوبر بلغ متوسط تكلفة العقود الآجلة للغاز (الشهر المقبل) 455.9 دولار لكل ألف متر مكعب. وهذا يزيد بمقدار 40 دولارا، أو 9.6%، عن مؤشر سبتمبر– 415.9 دولار، لكنه أقل بحوالي 60 دولارا، أو 24%، عن مؤشر أكتوبر من العام الماضي وأقل من مؤشر نوفمبر - 511.3 دولار لكل ألف متر مكعب. كما تجاوزت هذه الأسعار بنهاية أكتوبر ولأول مرة منذ الأول من ديسمبر من العام الماضي، حد الـ 485 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وأشار الخبراء إلى أن الأسعار ارتفعت الشهر الماضي وسط حالة الغموض بشأن الإمدادات من روسيا – سواء عبر خطوط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال.
وبلغ متوسط سعر صرف الغاز في أوروبا العام الماضي نحو 460 دولارا لكل ألف متر مكعب.

اضافة اعلان

 

وفي النصف الأول من العام الجاري، استقرت الأسعار إلى حد كبير، حيث بلغ متوسطها نحو 310 دولارات في الربع الأول ونحو 355 دولارا لكل ألف متر مكعب في الربع الثاني، وهو ما يتوافق مع مستوى مايو-يونيو 2021 - بداية الارتفاع السريع للغاز. الأسعار في أوروبا.


وفي الوقت نفسه، في نهاية شهر فبراير من هذا العام، انخفض سعر صرف الغاز لفترة وجيزة إلى ما دون 250 دولارا لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.


وفي الفترة 2021-2022، كانت أسعار الغاز في البورصة الأوروبية أعلى بشكل ملحوظ. لم يتم تسجيل مثل هذه الأسعار المرتفعة في تاريخ تشغيل مراكز الغاز في أوروبا بالكامل - منذ عام 1996. ووصلت الأسعار إلى رقم قياسي تاريخي بلغ 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب في أوائل ربيع عام 2022، وبدأت في الانخفاض في خريف العام نفسه.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

نزوح لبنانيين بسبب القصف الإسرائيلي

عربي ودولي غارات إسرائيل تجبر 70 % من سكان بعلبك على النزوح

لا

أخبار الشركات الاتحاد الاردني وشركة CFI يجددان أنشطة الاتحاد والدوري الممتاز للعام الرابع على التوالي

تعبيرية

فيديو الوكيل بعد الإجتماع الأول.. وزير العمل يتحدث عن تطورات رفع الحد الأدنى للأجور

حزب الله - تعبيرية

عربي ودولي حزب الله يستهدف فجرا قاعدة "ميرون" العسكرية الإسرائيلية للمراقبة الجوية

لقطة من الحادث

عربي ودولي شاهد : لحظة وقوع حادث مروع في سوريا

تعبيرية

خاص بالوكيل وزير العمل: لا توافق حتى الآن على قيمة الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يزور عددا من المواقع في جرش

الباص السريع - أرشيفية

أخبار محلية هام للأردنيين .. تعديلات على خطوط و أجرة مسارات للباص السريع



 

الأكثر مشاهدة