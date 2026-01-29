الخميس 2026-01-29 07:17 م

مجلس الذهب العالمي : ارتفاع قياسي للطلب على الذهب

أسعار الذهب تحلق عالمياً وتسجل رقماً قياسياً
الذهب
 
الخميس، 29-01-2026 06:15 م

الوكيل الإخباري-   سجل الطلب العالمي على الذهب مستوى قياسيا خلال عام 2025، ليبلغ 5002 طن، بزيادة نسبتها 1 بالمائة على أساس سنوي، بحسب ما أفاد به مجلس الذهب العالمي، اليوم الخميس.

وأوضح تقرير اتجاهات الطلب على الذهب لعام 2025 الصادر عن المجلس، أن استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي أسهم في ارتفاع قوي للاستثمارات في الذهب خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمتها السنوية نحو 555 مليار دولار.

 
 


