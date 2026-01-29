مجلس الذهب العالمي : ارتفاع قياسي للطلب على الذهب

الوكيل الإخباري- سجل الطلب العالمي على الذهب مستوى قياسيا خلال عام 2025، ليبلغ 5002 طن، بزيادة نسبتها 1 بالمائة على أساس سنوي، بحسب ما أفاد به مجلس الذهب العالمي، اليوم الخميس.

