مجلس الشيوخ الأمريكي يوسع تحقيقاته مع بنك كريدي سويس

وقالت لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ في بيان أمس السبت إن عشرات الآلاف من الوثائق التي تم اكتشافها خلال عملية تدقيق مستمرة، قدمت أدلة جديدة على وجود حسابات على صلة بالنازيين.
وأضافت اللجنة أن البنك لم يكشف عن هذه الحسابات خلال تحقيقات سابقة، لا سيما في تسعينيات القرن العشرين.
الجزيرة
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