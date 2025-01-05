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مجلس الشيوخ الأمريكي يوسع تحقيقاته مع بنك كريدي سويس

بنك كريدي سويس السويسري
بنك كريدي سويس السويسري
الأحد، 05-01-2025 10:22 ص
الوكيل الإخباري-   توصلت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن بنك "كريدي سويس" السويسري المتعثر أخفى معلومات خلال تحقيقات سابقة بشأن حسابات مرتبطة بالنازيين خلال الحرب العالمية الثانية.اضافة اعلان


وقالت لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ في بيان أمس السبت إن عشرات الآلاف من الوثائق التي تم اكتشافها خلال عملية تدقيق مستمرة، قدمت أدلة جديدة على وجود حسابات على صلة بالنازيين.

وأضافت اللجنة أن البنك لم يكشف عن هذه الحسابات خلال تحقيقات سابقة، لا سيما في تسعينيات القرن العشرين.

الجزيرة
 
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