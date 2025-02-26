مجلس النواب الأمريكي يوافق على ميزانية الولايات المتحدة للسنة المالية 2025

الوكيل الإخباري- وافق مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء، على الميزانية التي اقترحها الحزب الجمهوري للبلاد للسنة المالية 2025 (التي بدأت في الأول من أكتوبر الماضي).



وحظي مشروع القانون بتأييد 217 عضوا في مجلس النواب، بينما صوت ضده 215 عضوا. وفي وقت سابق، حظي مشروع قانون الموازنة المقدم إلى مجلس النواب بالكونغرس بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد أوصت اللجنتان المختصتان في مجلس النواب أيضا بالموافقة عليه.

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وذكرت صحيفة بوليتيكو، أن مجلس الشيوخ في الكونغرس وافق كذلك في وقت سابق على مشروع خاص به للميزانية العامة، اقترحه الجمهوريون في المجلس.



وبذلك، سيتعين على المشرعين في كلا المجلسين العمل بجد لحل الخلافات والتوصل إلى ميزانية مشتركة ترضي الجميع. ويخضع كلا مجلسي الكونغرس لسيطرة ممثلي الحزب الجمهوري.



ويتضمن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، خفض الإنفاق الفيدرالي الحكومي بما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار، مع هدف يبلغ 2 تريليون دولار، ويمدد التخفيضات الضريبية التي أصدرها ترامب خلال ولايته الأولى في عام 2017.



وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن الوثيقة بندا لزيادة الإنفاق على الدفاع وأمن الحدود بمقدار 300 مليار دولار.

ويتضمن مشروع الميزانية أيضا بندا لرفع سقف الدين الأمريكي بمقدار 4 تريليون دولار.