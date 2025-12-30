محضر اجتماع المركزي الأمريكي يظهر انقساماً شديداً بين مسؤوليه

الوكيل الإخباري- أظهر ‌محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن المجلس وافق ⁠على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الذي عقد ⁠في ديسمبر بعد نقاش دقيق للغاية حول المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي.



وجاء ‌في المحضر ‌الذي ⁠نُشر اليوم الثلاثاء أن بعض الذين أيدوا خفض سعر الفائدة أقرّوا أيضاً بأن "‍القرار كان متقارباً جداً، وإلا كان بإمكانهم تأييد الإبقاء على النطاق ‍المستهدف دون تغيير" وذلك بسبب اختلاف المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي.

