الأربعاء 2026-05-20 10:34 م

محضر اجتماع مجلس الاحتياطي يظهر استعدادا لوضع أسس لرفع الفائدة

البنك المركزي الأميركي
البنك المركزي الأميركي
 
الأربعاء، 20-05-2026 10:28 م

الوكيل الإخباري-   تصاعدت مخاوف مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الشهر الماضي من تفاقم التضخم نتيجة الحرب الإيرانية، إذ قال عدد متزايد منهم إنه ينبغي للبنك المركزي أن يمهد الطريق لرفع محتمل لسعر الفائدة، في إشارة إلى أن الرئيس الجديد للمجلس كيفن وارش سيرث فريقا من محافظي البنوك المركزية يتبنى موقفا متشددا بشكل متزايد.

اضافة اعلان


وذكر معظم صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي خلال اجتماعهم الذي عقد يومي 28 و29 نيسان، أن تشديد السياسة النقدية قد يكون ضروريا إذا استمر التضخم في تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2%.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

البنك المركزي الأميركي

أسواق ومال محضر اجتماع مجلس الاحتياطي يظهر استعدادا لوضع أسس لرفع الفائدة

بلدية إربد الكبرى

أخبار محلية بلدية إربد تحدد 5 مواقع لبيع الأضاحي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي أكسيوس: اتصال "صعب" بين ترامب ونتنياهو بشأن مفاوضات وقف الحرب

العيسوي يعزي الزعبي

أخبار محلية العيسوي يعزي الزعبي

انتشار الكلاب الضالة بمحيط السفارة الاذربيجانية في حي الكرسي

أخبار محلية انتشار الكلاب الضالة بمحيط السفارة الاذربيجانية في حي الكرسي

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية اختتام البطولة الصحية الأولى لطلبة يعانون من السمنة

أضاحي

أخبار محلية تعرف على أسعار الأضاحي في الاردن هذا العام

وزير الخارجية ورئيس وزراء إيرلندا يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة

أخبار محلية وزير الخارجية ورئيس وزراء إيرلندا يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة



 
 




الأكثر مشاهدة

 