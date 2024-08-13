مخاوف الطلب تضغط على أسعار النفط

وارتفع خام برنت أكثر من ثلاثة بالمئة أمس الاثنين، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بما يزيد عن أربعة بالمئة.
وسلط خفض توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للطلب العالمي على النفط في عام 2024 الضوء على المعضلة التي يواجهها تحالف أوبك+ الأوسع في زيادة الإنتاج اعتبارا من أكتوبر.
-
أخبار متعلقة
-
الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع مع ترقب الأسواق لبيانات مهمة
-
النفط يحافظ على مكاسبه بدعم من توترات الشرق الأوسط
-
الذهب يستقر مع انتظار بيانات التضخم في أميركا
-
استطلاع جديد: هاريس تتفوق على ترامب في اختبار "الاقتصاد"
-
مصر.. تدشين أول سوق لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية
-
مصر.. خبراء يعلقون على انخفاض الأصول الأجنبية لدى بنوك البلاد
-
أكوا باور السعودية تعيد هيكلة الديون والملكية في "أكوا غوك"
-
الصين تفجر مفاجأة للذهب.. هكذا ستصبح الأسعار في نهاية 2024