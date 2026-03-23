مدير وكالة الطاقة الدولية يحذر من أن العالم قد يواجه أسوأ أزمة طاقة منذ عقود

وقال في نادي الصحافة الوطني في كانبيرا "حتى الآن، خسرنا 11 مليون برميل يوميا، أي أكثر مما خسرناه خلال أزمتي النفط الرئيسيتين مجتمعتين" في سبعينات القرن الماضي.
وأضاف "في ذلك الوقت، خسر العالم حوالي 5 ملايين برميل يوميا في كلّ من الأزمتين، أي ما مجموعه 10 ملايين برميل يوميا إذا جمعنا الأزمتين".
وأشار أيضا إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا منذ العام 2022، لافتا إلى أن الأزمة الحالية "تمثل في هذه المرحلة أزمتين نفطيتين وانهيارا لسوق الغاز".
وأكد تضرر ما لا يقل عن 40 موقعا للطاقة بشكل "بالغ أو بالغ جدا" في تسع دول في الشرق الأوسط جراء الحرب.
وقال "لن يكون أي بلد بمنأى عن آثار هذه الأزمة إذا استمرت على هذا النحو. لذا، من المهم التحرك على نطاق عالمي".
وأضاف "يواجه الاقتصاد العالمي تهديدا جسيما، وآمل أن تُحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن".
وهددت إيران الأحد بإغلاق المضيق بالكامل، غداة توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير محطاتها للطاقة ما لم تفتحه خلال يومين.
وقال ترامب على منصته تروث سوشال ليل السبت "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر تماما مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بأكبرها!".
وفي محاولة لكبح ارتفاع أسعار النفط، سمحت الولايات المتحدة الجمعة ببيع وتسليم النفط الإيراني ومشتقاته المخزن على متن ناقلات وذلك لمدة شهر، إلا أن طهران أفادت بأنها لا تملك فائضا من النفط الخام في عرض البحر.
-
أخبار متعلقة
-
أسعار النفط ترتفع بعد تهديدات أميركية وإيرانية متبادلة
-
الذهب يهبط بقوة ويقترب من محو مكاسب العام
-
انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب عالميا
-
أسعار النفط تقفز مجددا عند التسوية
-
انخفاض اسعار النفط عالميا
-
كم بلغت أسعار الذهب عالميا الجمعة؟
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا