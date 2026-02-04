الأربعاء 2026-02-04 05:17 م

مزاعم مثيرة.. وثائق إبستين تكشف دورا إسرائيليا محوريا في سوق العملات المشفرة

الأربعاء، 04-02-2026 04:06 م

الوكيل الإخباري- تحدث جاكوب كينج، الرئيس التنفيذي لشركة "سوان ديسك" عن دور كبير تلعبه إسرائيل في سوق العملات المشفرة، حيث لفت إلى احتمال استحواذ على عملة "البيتكوين".

وذكر جاكوب كينج، الرئيس التنفيذي لشركة "سوان ديسك"، وهي صفحة أخبار العملات المشفرة، أن المواد المنشورة من قبل وزارة العدل الأمريكية بشأن قضية جيفري إبستين أشارت إلى احتمال سيطرة إسرائيل الكاملة على عملة "البيتكوين".

ووفقا له، تحتوي الوثائق المنشورة على مراسلات بين إبستين ورجل الأعمال الياباني جوي إيتو. وفيها، كما يزعم كينج، نوقشت مسائل مرتبطة بتمويل بعض مطوري Bitcoin Core، والذين زعم أنهم كانوا يتلقون أموالا وهدايا من الجانب الإسرائيلي بشكل سري.


ويدعي كينغ أن إسرائيل كانت تعمل بالاشتراك مع إبستين واستثمرت في شركة "بلوك ستريم" Blockstream. ووفقا لكلامه، تعاون هذا الكيان مع مصدر العملة المستقرة Tether، وأثر بشكل كبير على سوق العملات المشفرة. كما زعم أن الدولة كانت تدفع رواتب حوالي 60% من مطوري "البيتكوين".


ووفقا لرواية كينغ، فإن المشاركة في "بلوك ستريم" (Blockstream) سمحت بالتأثير على قيمة العملات المشفرة من خلال إصدار عملات مستقرة غير مضمونة بالأصول، وكذلك السيطرة على تطور شبكة "البيتكوين" من خلال توظيف المطورين الرئيسيين وامتلاك جزء كبير من العقد.

 

RT

 
 


gnews

ل

ل

ل

لا

