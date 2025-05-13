مصرف سوريا المركزي يرفع سعر صرف الليرة مقابل الدولار

وجاء ذلك بحسب ما أظهرته النشرة الرسمية للعملات اليوم الثلاثاء، وحدد المركزي السوري سعر صرف الليرة للمبيع عند 11110 ليرة.
وللمقارنة فقد كان سعر صرف الدولار أمس الاثنين عند 12 ألف ليرة سورية.
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