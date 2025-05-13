الثلاثاء 2025-05-13 04:09 م
 

مصرف سوريا المركزي يرفع سعر صرف الليرة مقابل الدولار

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 13-05-2025 01:33 م

الوكيل الإخباري- رفع مصرف سوريا المركزي اليوم الثلاثاء سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى 11 ألف ليرة بالنسبة لسعر الشراء.

وجاء ذلك بحسب ما أظهرته النشرة الرسمية للعملات اليوم الثلاثاء، وحدد المركزي السوري سعر صرف الليرة للمبيع عند 11110 ليرة.

وللمقارنة فقد كان سعر صرف الدولار أمس الاثنين عند 12 ألف ليرة سورية.

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RT

 
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