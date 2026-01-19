مصرف سوريا المركزي ينفي نفاد العملة الجديدة

الوكيل الإخباري- نفى حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية ما يتم تداوله حول نفاد العملية الجديدة، مؤكدا أنها متوفرة بكميات كافية لتلبية احتياجات جميع المحافظات.



وأوضح الحصرية وجود تحديات لوجستية محدودة في بعض المراكز، يعمل المصرف المركزي على معالجتها، بما يضمن استمرار عملية الاستبدال بسلاسة، مع الحفاظ على التوازن النقدي واستقرار الأسعار، خدمة للمواطنين والأسواق.



وأكد أن العملة الجديدة متوفرة بكميات كافية لتلبية احتياجات جميع المحافظات السورية ومراكز الاستبدال المعتمدة لدى المصرف المركزي، موضحا أن العملية لا تزال في مراحلها الأولى، ومن الطبيعي أن تشهد بعض التحديات اللوجستية والتشغيلية، داعيا السوريين إلى عدم الاستعجال أو التهافت على استبدال العملة القديمة.

وشدد الحصرية على أن المصرف المركزي يتابع تنفيذ عملية استبدال العملة بشكل يومي وبدقة عالية، من خلال فرق رقابية مختصة، بهدف ضمان سلاسة الإجراءات وعدالتها في جميع المراكز المعتمدة.



وتقدر الكتلة النقدية بنحو 42 تريليون ليرة قديمة، غير أن حاكم المصرف المركزي استبعد وجود كامل هذه الكتلة فعليا، نظرا للظروف الصعبة التي مرت بها البلاد خلال فترة النظام المخلوع.



وأوضح أن عملية استبدال الكتلة النقدية المخطط لها تسير بشكل تدريجي ومدروس، لافتا إلى أن أي تمديد محتمل لفترة الاستبدال سيأخذ في الحسبان عدم تحميل المواطنين السوريين أي أعباء إضافية.



وأشار إلى أن مصرف سوريا المركزي يعمل على تذليل جميع العقبات التي قد تعترض عملية الاستبدال، من خلال اتخاذ إجراءات تنظيمية وميدانية، تشمل تنظيم مواعيد عمل المؤسسات المالية، وفصل مسارات استبدال العملة عن بقية الخدمات، وتكثيف عمل الفرق الرقابية الميدانية، إضافة إلى زيادة عدد منافذ الاستبدال ليصل إلى 1100 منفذ في معظم المحافظات، وتوجيه جميع المراكز للعمل طوال أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمع ة.

