مصر.. ارتفاع أرصدة الذهب بالبنك المركزي

الوكيل الإخباري- ارتفعت أرصدة الذهب المدرجة لدى البنك المركزي المصري إلى 545.310 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 517.147 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر.



وكشف المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي أصوله إلى 6.213 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 6.090 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، وفقا للقائمة المالية الصادرة عن البنك اليوم.

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وارتفعت صافي أرباح البنك المركزي بنحو 13.6 مليار جنيه، ووصلت إلى 107.693 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 96.056 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.



وكشفت قائمة المركز المالي الشهري للبنك المركزي، وصول الاحتياطيات إلى 403.147 مليار جنيه، وبلغ رأسمال البنك المركزي 21.600 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، كما ارتفع إجمالي أصول البنك إلى 6.213 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 6.090 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.



ورفع البنك المركزي المصري، أصوله لدى صندوق النقد الدولي لتسجل 31.172 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 18.243 مليار بنهاية سبتمبر 2024.

ووفقا لتقرير المركز المالي الشهري للبنك المركزي، استقرت مساهماته في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة 79.099 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، وسجلت مساهماته فD رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية 26.210 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.



وسجلت قروض وودائع البنوك لدى البنك المركزي 313.782 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 313.898 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

RT