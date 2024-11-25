مصر.. ارتفاع أرصدة الذهب بالبنك المركزي

وكشف المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي أصوله إلى 6.213 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 6.090 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، وفقا للقائمة المالية الصادرة عن البنك اليوم.
وارتفعت صافي أرباح البنك المركزي بنحو 13.6 مليار جنيه، ووصلت إلى 107.693 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 96.056 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وكشفت قائمة المركز المالي الشهري للبنك المركزي، وصول الاحتياطيات إلى 403.147 مليار جنيه، وبلغ رأسمال البنك المركزي 21.600 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، كما ارتفع إجمالي أصول البنك إلى 6.213 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 6.090 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
ورفع البنك المركزي المصري، أصوله لدى صندوق النقد الدولي لتسجل 31.172 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 18.243 مليار بنهاية سبتمبر 2024.
وسجلت قروض وودائع البنوك لدى البنك المركزي 313.782 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 313.898 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
-
أخبار متعلقة
-
الدولار يتخلى عن مكاسبه بعد ترشيح سكوت بسنت وزيرا للخزانة
-
الذهب عالميا يقترب لأعلى مستوى في 3 أسابيع
-
إيلون ماسك يحطم الرقم القياسي السابق لصافي ثروته
-
الدين الحكومي الأمريكي يصل إلى مستوى قياسي جديد
-
صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي تتجاوز 3 مليارات يورو لشهر سبتمبر
-
الذهب عالمياً يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام
-
النفط عالميا يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
-
ارتفاعات جماعية لأسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق