مصر.. الإعلان عن اكتشاف كبير للغاز

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة الفرعونية للبترول عن تحقيق إنجازات استكشافية وإنتاجية قياسية في مصر خلال العام المالي الجاري.



وكشف المهندس حسام زكي، رئيس الشركة، عن اكتشاف احتياطيات غازية تقدر بنحو 1.5 تريليون قدم مكعب في خزانات طبقات الألوجوسين، مع بدء التحضيرات لحفر بئر استكشافية في طبقات حقل أتول العميقة.

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وأظهرت نتائج أداء الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025 تجاوز المستهدفات الإنتاجية بنسبة 117%، حيث بلغ متوسط الإنتاج اليومي 76.28 ألف برميل مكافئ. كما سجل إنتاج الغاز 388 مليون قدم مكعب يومياً، بينما وصل إنتاج المتكثفات إلى 9370 برميلاً يومياً.



وعلى صعيد السلامة والبيئة، حققت الشركة 33.7 مليون ساعة عمل آمنة دون إصابات منذ عام 2015، مع الحفاظ على شهادات الجودة العالمية. كما نجحت في خفض حرق غاز الشعلة إلى أدنى مستوى منذ 2018، وقللت الانبعاثات الكربونية بنحو 19 ألف طن سنويا.