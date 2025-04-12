السبت 2025-04-12 05:38 م
 

مصر.. الإعلان عن 3 اكتشافات نفطية جديدة في الصحراء الغربية

ل
أرشيفية
 
السبت، 12-04-2025 03:24 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة البترول المصرية اليوم السبت عن 3 اكتشافات جديدة للزيت الخام والغاز بالصحراء الغربية.

وأوضحت الوزارة أن شركة خالدة للبترول نجحت في تحقيق الاكتشافات الثلاثة في مناطق امتيازها، ما سيضيف حجم مخزون يقدر بحوالي 12 مليون برميل زيت مكافئ واحتياطي مسترجع يبلغ 4 ملايين برميل زيت مكافئ.

وأكدت اختبار وتقييم الاكتشافات، وبلغ معدل الإنتاج اليومي مايقرب من 2750 برميل زيت ومتكثفات و20 مليون قدم3 غاز، فيما يجري حاليا حساب حجم مخزون الغاز المصاحب عن طريق شركة خالدة.

اضافة اعلان


واعتبرت الوزارة، أن هذه الاكتشافات مردودا مهما لعمل الشريك شركة "أباتشي" في تنمية الغاز بهذه المناطق بالتوازي مع الزيت الخام، بعد تطبيق حوافز تعديل السعر الجديدة؛ ما يرفع إنتاج خالدة للغاز فوق 480 مليون قدم مكعب غاز.


ونوهت الوزارة بأن الإنتاج سيصل إلى 500 مليون قدم في القريب العاجل، مؤكدة أنه "لولا هذه المبادرة لتناقص إنتاج الغاز إلى 380 مليون قدم غاز في شركة خالدة خلال 6 أشهر.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من مشاركة الأمير علي في اجتماع الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور

أخبار محلية الاتحاد الآسيوي يعتمد ميزانية 2025-2026 بحضور الأمير علي

ترامب يستبدل صورة الرئيس السابق باراك أوباما في البيت الأبيض

منوعات ترامب يرفع قبضته ويزيح أوباما.. في لوحة تثير الجدل

أثناء إسعاف يزيد الراجحي بعد الحادث المروع

أخبار محلية فيديو .. نجاة يزيد الراجحي ومرافقه بأعجوبة في رالي باها في الأردن

مركبات للجيش اللبناني تتحرك أثناء انتشارها في قرية العديسة جنوب لبنان

عربي ودولي الجيش اللبناني يسيطر على معظم مواقع حزب الله جنوب الليطاني

هيئة الخدمة والإدارة العامة

أخبار محلية الأردن يستضيف مؤتمراً دولياً حول مستقبل الإدارة العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قطاع غزة المدمر بسبب قصف الاحتلال

فلسطين القطاع يوجه رسالة مصورة هامة جداً لحكومة الكيان

ل

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم بلدات في الضفة الغربية

ل

أخبار محلية انطلاق مسير غابات عمان الثامن



 
 



الأكثر مشاهدة