مصر.. الإعلان عن 3 اكتشافات نفطية جديدة في الصحراء الغربية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة البترول المصرية اليوم السبت عن 3 اكتشافات جديدة للزيت الخام والغاز بالصحراء الغربية.



وأوضحت الوزارة أن شركة خالدة للبترول نجحت في تحقيق الاكتشافات الثلاثة في مناطق امتيازها، ما سيضيف حجم مخزون يقدر بحوالي 12 مليون برميل زيت مكافئ واحتياطي مسترجع يبلغ 4 ملايين برميل زيت مكافئ.



وأكدت اختبار وتقييم الاكتشافات، وبلغ معدل الإنتاج اليومي مايقرب من 2750 برميل زيت ومتكثفات و20 مليون قدم3 غاز، فيما يجري حاليا حساب حجم مخزون الغاز المصاحب عن طريق شركة خالدة.

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واعتبرت الوزارة، أن هذه الاكتشافات مردودا مهما لعمل الشريك شركة "أباتشي" في تنمية الغاز بهذه المناطق بالتوازي مع الزيت الخام، بعد تطبيق حوافز تعديل السعر الجديدة؛ ما يرفع إنتاج خالدة للغاز فوق 480 مليون قدم مكعب غاز.



ونوهت الوزارة بأن الإنتاج سيصل إلى 500 مليون قدم في القريب العاجل، مؤكدة أنه "لولا هذه المبادرة لتناقص إنتاج الغاز إلى 380 مليون قدم غاز في شركة خالدة خلال 6 أشهر.