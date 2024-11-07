مصر.. الحكومة تعلق على تعويم الجنيه

وأضاف أن هذا الأمر يعني أنه لن تكون هناك قفزة كبيرة في سعر الصرف.
وذكر أن ما حدث حاليا هو تحرك السعر بناءً على العرض والطلب، وهي السياسة التي يقوم عليها السعر المرن للصرف، موضحًا أن تتبع سعر الصرف خلال فترة معينة يشهد صعودًا وهبوطًا بهامش معين.
وذكر أن الدولة بالتنسيق مع البنك المركزي، ملتزمة بالمحافظة على سياسة سعر الصرف المرن، وتوفير احتياجات السوق من خلال الموارد الدولارية المختلفة.
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