الخميس 2024-11-07 03:54 م
 

مصر.. الحكومة تعلق على تعويم الجنيه

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 07-11-2024 03:49 م

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني إن الدولة لن تشهد تعويما للجنيه بالمعنى المعتاد كما حدث خلال شهر مارس الماضي.

وأضاف أن هذا الأمر يعني أنه لن تكون هناك قفزة كبيرة في سعر الصرف.

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وذكر أن ما حدث حاليا هو تحرك السعر بناءً على العرض والطلب، وهي السياسة التي يقوم عليها السعر المرن للصرف، موضحًا أن تتبع سعر الصرف خلال فترة معينة يشهد صعودًا وهبوطًا بهامش معين.


وذكر أن الدولة بالتنسيق مع البنك المركزي، ملتزمة بالمحافظة على سياسة سعر الصرف المرن، وتوفير احتياجات السوق من خلال الموارد الدولارية المختلفة.

 

RT

 
gnews

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