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مصر تبدأ حفر 11 بئر غاز

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 07-07-2025 11:17 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة البترول المصرية عن بدء حفر 11 بئرا جديدة للغاز الطبيعي، من المتوقع أن تضيف نحو 160 مليار قدم مكعب من الغاز.

ومن المرجح أن تساهم هذه الآبار بإنتاج يومي إضافي يقدر بـ 100 مليون قدم مكعب من الغاز و2000 برميل من المتكثفات.

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جاء ذلك خلال متابعة سير العمل في أحد المواقع بمنطقة دلتا النيل، حيث يتم تنفيذ البرنامج ضمن خطة لتعزيز الإنتاج وضمان استقرار إمدادات الغاز للشبكة القومية.

 

وتشير التقديرات الأولية إلى أن أحد الآبار المستهدفة يحتوي على خزان غاز بحجم 9 مليارات قدم مكعب، مما سيسهم في زيادة الإنتاج ودعم خطط التنمية المستقبلية.

 

RT

 
 
gnews

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