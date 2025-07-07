مصر تبدأ حفر 11 بئر غاز

ومن المرجح أن تساهم هذه الآبار بإنتاج يومي إضافي يقدر بـ 100 مليون قدم مكعب من الغاز و2000 برميل من المتكثفات.
جاء ذلك خلال متابعة سير العمل في أحد المواقع بمنطقة دلتا النيل، حيث يتم تنفيذ البرنامج ضمن خطة لتعزيز الإنتاج وضمان استقرار إمدادات الغاز للشبكة القومية.
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