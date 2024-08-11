مصر.. تدشين أول سوق لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية

وبحسب بيان للهيئة، الأحد،
ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27 من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية.
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