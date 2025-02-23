مصر.. تراجع كبير لسوق السيارات الأوروبية لصالح المركبات الصينية

الوكيل الإخباري - شهدت واردات مصر من السيارات الصينية نموا ملحوظا خلال عام 2024 مقارنة بالعام الماضي 2023 حيث ارتفعت بنسبة 37% لتتجاوز 30 ألف سيارة.



وزادت أعداد السيارات اليابانية المستوردة خلال العام الماضي بنسبة 8.3% لتصل إلى 26.1 ألف سيارة مقابل 24.1 ألف سيارة يابانية تم استيرادها بالعام السابق، بحسب أحدث بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

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وأظهر التقرير تراجع واردات السيارات الأوروبية إلى السوق المصرية بنسبة 26.1% خلال العام الماضي لتصل إلى 8.9 ألف سيارة في مقابل 12.1 ألف سيارة تم استيرادها في 2023.



في حين ارتفعت أعداد السيارات المستوردة من كوريا الجنوبية بنسبة 48% خلال 2024 لتصل إلى 14.7 ألف سيارات مقابل 10 آلاف سيارة في الفترة المماثلة من 2023.



وقفزت أيضا السيارات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 32% لتسجل 913 سيارة فقط مقابل 693 مركبة بالفترة المماثلة، فيما استوردت نحو 196 سيارة فقط من الهند خلال العام الماضي وذلك مقابل سيارة واحدة فقط تم استيرادها خلال عام 2023.



وشهد سوق السيارات في مصر خلال عام 2024 ارتفاع في المبيعات بنسبة 136.% لتصل إلى 102.2 ألف مركبة مقابل 90.3 ألف مركبة في الفترة المماثلة من 2023.



بينما كانت انخفضت نسبة مبيعات السيارات في مصر خلال 2023 عن عام 2022 بنسبة 51% لتسجل 90.359 ألف سيارة مقابل 184.771 ألف سيارة خلال 2022.