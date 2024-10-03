الخميس 2024-10-03 03:31 م
 

مصر تستعد للحصول على تمويل ضخم من أوروبا

تعبيرية
أوراق نقدية
الخميس، 03-10-2024 02:57 م

الوكيل الإخباري- قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، إن مصر سوف تحصل على 2.9 مليار دولار تمويل تنموي من الاتحاد الأوروبي ديسمبر المقبل.

وأضافت المشاط في أول مؤتمر صحفي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تفعيل قانون التخطيط الجديد خلال العام المالي 2026/2027 وأنه يجري ضبط اللائحة التنفيذية الخاصة به حاليا بعد الموافقة على القانون منذ نحو 11 شهرا.

اضافة اعلان


ولفتت إلى أن حجم الإتاحات لبرنامج حياة كريمة بالمحافظات المصرية بلغ 274 مليار جنيه من إجمالي المخصصات لمشروعات في مجالات مختلفة منها محو الأمية، وتطوير المستشفيات والمدارس والصرف الصحي وغيرها، وأن هناك 40 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة، خلال نحو 4 سنوات.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

لحظة اعتقال فلسطينيين على يد جنود الاحتلال

فلسطين الجيش الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

جانب من برنامج الجلسات التوعوية

أخبار محلية اختتام برنامج الرعاية الوالدية بالأغوار الشمالية

ياسمين صبري

فن ومشاهير صورة- أحدث ظهور لياسمين صبري مع والدتها

المواطن الأوغندي محمد رمضان الذي أجريت له الجراحة

منوعات بوزن 5 كيلوغرام .. أوغندي يتخلص من كتلة مخيفة في الوجه

جانب من الاجتماع

أخبار محلية العضايلة: نرفض العدوان الإسرائيلي على لبنان وندينه

تعبيرية

أسواق ومال مصر تستعد للحصول على تمويل ضخم من أوروبا

تمركز قوات الاحتلال على الحدود مع لبنان

عربي ودولي تفجير عبوات ناسفة بجنود من لواء غولاني بمارون الراس

جانب من اللقاء

أخبار محلية الفراية: معالجة نقاط الضعف وجاهزيتنا عالية لاستقبال فصل الشتاء



 

الأكثر مشاهدة