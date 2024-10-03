مصر تستعد للحصول على تمويل ضخم من أوروبا

وأضافت المشاط في أول مؤتمر صحفي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تفعيل قانون التخطيط الجديد خلال العام المالي 2026/2027 وأنه يجري ضبط اللائحة التنفيذية الخاصة به حاليا بعد الموافقة على القانون منذ نحو 11 شهرا.
ولفتت إلى أن حجم الإتاحات لبرنامج حياة كريمة بالمحافظات المصرية بلغ 274 مليار جنيه من إجمالي المخصصات لمشروعات في مجالات مختلفة منها محو الأمية، وتطوير المستشفيات والمدارس والصرف الصحي وغيرها، وأن هناك 40 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة، خلال نحو 4 سنوات.
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