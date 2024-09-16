مصر تستورد كميات ضخمة من القمح

الوكيل الإخباري- ارتفعت الواردات المصرية من القمح بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وقدرت بيانات الجهاز، القيمة الإجمالية للواردات المصرية من القمح بنحو ملياري و324 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري 2024، ارتفاعا من مليار و785 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 539 مليون و300 ألف دولار.

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وجاءت واردات مصر من القمح ضمن أهم الواردات المصرية من المواد الخام، والتي ارتفعت بشكل طفيف في النصف الأول من العام الجاري، وبلغت قيمتها نحو 5 مليارات و621 مليون دولار، مقابل 5 مليارات و223 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 397 مليون و185 ألف دولار

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر قد قالت إنها اشترت 770 ألف طن قمح معظمها من روسيا في شهر يوليو الماضي.



ويمثل ذلك أكبر عملية شراء منفردة لها منذ عام 2022 بعد انخفاض أسعار القمح الروسي.



وأوضحت الهيئة المصرية، أن المشتريات شملت 50 ألف طن من القمح البلغاري إضافة إلى 720 ألف طن من القمح الروسي.

RT