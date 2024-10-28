مصر تعلن حجم التجارة مع الجزائر

الوكيل الإخباري- أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والجزائر وتسجيله 622 مليون دولار خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري.



وكانت التجارة بين البلدين قد شهدت نموا ثابتا في السنوات الأخيرة حيث سجّل التبادل التجاري نحو 1.2 مليار دولار عام 2023، بزيادة بلغت نحو 15% مقارنة بمليار دولار في عام 2022.

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كما سجل حجم الصادرات المصرية إلى الجزائر لتسجل 605 ملايين دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 مقابل 556 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، لافتا إلى أن حجم الواردات المصرية من الجزائر بلغت 17 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 مقابل 8 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.



وعن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الجزائر خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 أكد الجهاز أن الزيوت العطرية ومستحضرات التجميل جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 84 مليون دولار إضافة إلى سلع أخرى مثل الحديد والصلب والآلات والأجهزة الكهربائية والنحاس. في المقابل تستورد مصر من الجزائر منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية إضافة الزجاج والمطاط ومنتجات الحديد والصلب.



ولفت الجهاز أنّ قيمة تحويلات المصريين العاملين بالجزائر بلغت 3.9 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 ، بينما بلغت قيمة تحويلات الجزائريين العاملين في مصر 939 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 ، مشيرا إلى أن عدد سكان مصر سجل 106.9 مليون نسمة في أكتوبر 2024، بينما سجل عدد سكان الجزائر47 مليون نسمة لنفس الفترة.



على الجانب الآخر ورغم أنها لاتزال في مستوى متدني إلا أن الاستثمارات المتبادلة آخذة في الارتفاع حيث سجلت نحو 13.7 مليون دولار خلال العام المالي الماضي بينما بلغت الاستثمارات المصرية في الجزائر نحو 4.5 مليون دولار خلال نفس الفترة.

كما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالجزائر 3.9 مليون دولار خلال العام الماضي بينما بلغت قيمة تحويلات الجزائريين العاملين بمصر في نفس الفترة نحو 939 ألف دولار.