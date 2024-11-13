مصر تعلن عن زيادة غير مسبوقة في صادراتها الغذائية

الوكيل الإخباري- أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصرية أن صادرات الصناعات الغذائية بين يناير وسبتمبر الماضيين بلغت 4.6 مليار دولار.



وحققت صادرات مصر للخارج وفق بيان المجلس نسبة نمو قدرها 18% وقيمة نمو 688 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 التي بلغت 3.9 مليار دولار.

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وتعد هذه النسبة غير المسبوقة أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.



وتربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 بقيمة 2405 مليون دولار تمثل 52% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 12%.



يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 953 مليون دولار بنسبة نمو 42% وتمثل 21% من إجمالي الصادرات، والدول الإفريقية غير العربية بقيمة 371 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 14%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 249 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 37%.



وباقي المجموعات الدولية بقيمة 641 مليون دولار والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة محققة نسبة نمو 7%.



أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 353 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 15% يليها السودان بقيمة 306 مليون دولار ونسبة تراجع 25%.



وفلسطين بقيمة 245 مليون دولار ونسبة نمو 23%، وليبيا بقيمة 234 مليون دولار ونسبة نمو 19%.



وهولندا بقيمة 212 مليون دولار محققة نسبة نمو 108%، والأردن بقيمة 172 مليون دولار محققة نسبة نمو 19%.



والمغرب بقيمة 162 مليون دولار ونسبة نمو 98% وإسبانيا بقيمة 155 مليون دولار ونسبة نمو 75%.



وفي المركز العاشر العراق بقيمة 141 مليون دولار ونسبة نمو 5% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.