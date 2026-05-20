مصر توقع صفقة ضخمة مع قبرص

وجرى توقيع الاتفاق مع شركة إكسون موبيل العالمية وشريكتها قطر للطاقة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في خطوة تهدف لترسيخ مكانة القاهرة كمركز إقليمي لتجارة الغاز في شرق المتوسط.
وتستهدف المذكرة وضع إطار تجاري وتشغيلي لتعظيم الاستفادة من محطات إسالة الغاز المصرية، بما يتيح استقبال إنتاج الحقول القبرصية وإعادة تصديره للأسواق العالمية، بما يعزز التكامل الإقليمي ويزيد كفاءة استغلال الموارد.
وأكد رئيس الوزراء المصري، أن التعاون يعكس توجه الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي من البنية التحتية المصرية، وأن مصر تمتلك ميزة تنافسية في مجال الإسالة والتصدير تؤهلها لأداء دور محوري في سوق الغاز الإقليمية.
