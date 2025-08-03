مصر.. زيادة جديدة كبيرة في الدين المحلي للبلاد

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الدين المحلي في البلاد ليصل إلى 10.685 تريليون مقارنة بـ10.154 تريليون جنيه في الربع السابق، بزيادة قدرها 531 مليار جنيه.
كما ارتفع الدين العام بنسبة 4.4% ليبلغ 14.686 تريليون جنيه، مقابل 14.073 تريليون جنيه، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على المالية العامة في ظل تحديات عالمية ومحلية.
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