الثلاثاء 2024-12-17 05:26 م
 

مصر.. مخطط لحفر 46 بئر بترول

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أرشيفية
الثلاثاء، 17-12-2024 03:51 م

الوكيل الإخباري- كشف وزير البترول المصري كريم بدوي، عن الأنشطة الجارية المخطط لها في العام المالي الحالي في مصر.

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وقال بدوي إن هناك 15 اتفاقية جار توقيعها، و20 مليون دولار منح توقيع، و46 بئر بترول سيتم حفرها بـ 748.5 مليون دولار للاستثمارات. 


وأعلن الوزير المصري حرص الوزارة على جذب الاستثمارات في مجال الطاقة، خاصة في ظل التوجهات العالمية نحو التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، مؤكدا أنه سيتم الإسراع بوتيرة أنشطة الإنتاج بما سيساعد في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية.

 

RT

 
gnews

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