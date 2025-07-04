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مع تحقيق مكاسب أسبوعية.. الذهب عالميا إلى أين؟

ب
أرشيفية
 
الجمعة، 04-07-2025 10:54 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وتتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، مع توجه المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن، عقب تمرير الكونغرس مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلق بخفض الضرائب والإنفاق، والذي أثار مخاوف بشأن الاستقرار المالي.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 3340.79 دولار للأوقية (الأونصة)، لترتفع مكاسبه الأسبوعية إلى نحو 2 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).


كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 3351 دولار للأوقية.


أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.84 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين بنسبة 1.4 بالمئة إلى 1386.16 دولار، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة ليسجل 1141.97 دولار.


بترا

 
 
gnews

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