مع تحقيق مكاسب أسبوعية.. الذهب عالميا إلى أين؟

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 3340.79 دولار للأوقية (الأونصة)، لترتفع مكاسبه الأسبوعية إلى نحو 2 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 3351 دولار للأوقية.
أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.84 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين بنسبة 1.4 بالمئة إلى 1386.16 دولار، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة ليسجل 1141.97 دولار.
-
أخبار متعلقة
-
قرار مرتقب يثير المخاوف بشأن أسعار النفط عالميا
-
انخفاض أسعار النفط عالميا
-
ارتفاع البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.4%
-
ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي
-
ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي 400 نقطة
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الدولار يتراجع قرب أدنى مستوياته في 4 سنوات