مع تفاقم المخاوف.. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- انخفض سعر الذهب، مع ختام التداولات الأسبوعية أمس الجمعة، إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع وتكبد خسارة أسبوعية، حيث أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وقوة الدولار الأميركي إلى تراجع جاذبيته، في حين عزز ارتفاع أسعار النفط واستمرار التوترات في الشرق الأوسط التوقعات برفع أسعار الفائدة.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم المخاوف من التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في حين ركز المستثمرون على الاجتماع بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ.



انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 2.46% إلى 4538.02 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ الرابع من مايو/ أيار في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت الأسعار بنحو 3.7% خلال الأسبوع



وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر يونيو/ حزيران بنسبة 2.7% إلى 4561.90 دولار عند التسوية، وحققت خسارة أسبوعية بنحو 3.6%



وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ عام تقريباً، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدرّ عائداً. كما ارتفع الدولار، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الأجانب.



وارتفع الدولار بأكثر من 1% منذ بداية الأسبوع مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



قالت رونا أوكونيل، المحللة في شركة ستون إكس: "ارتفعت العوائد والدولار نتيجة لتزايد المخاوف التضخمية، الناجمة جزئياً عن التوترات في الخليج، والمدعومة ببيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل التي صدرت هذا الأسبوع".



وارتفاع أسعار خام برنت بنسبة 7.8% هذا الأسبوع، لتحوم فوق 109 دولارات للبرميل، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل كبير.



ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة التضخم، حيث يقوم المصنّعون بتحميل المستهلكين تكاليفهم. وهذا بدوره يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، مما يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدرّ عوائد.



أظهرت بيانات التضخم هذا الأسبوع أن المستهلكين والشركات بدأوا يلاحظون ارتفاعاً كبيراً في ضغوط الأسعار نتيجة للحرب.



ووفقاً لأداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، فقد استبعد المتداولون إلى حد كبير تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



وأضاف أوكونيل: "كان الذهب متوجساً من حرب الخليج لفترة طويلة، وقد فاقمت الأخبار الواردة من الهند هذا الأسبوع بشأن رسوم الاستيراد التوترات في سوق ضعيفة أصلًا".



وقفزت خصومات الذهب في الهند إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع، مدفوعةً برفع حاد في رسوم الاستيراد.



وقال المحلل المستقل روس نورمان: "على المدى الطويل، يسود جو إيجابي نحو ارتفاع الأسعار، ولكن من الصعب التنبؤ بأداء الذهب على المدى القصير نظراص لحالة عدم اليقين التي تكتنف الأخبار".



وانخفض الذهب بنحو 13% منذ بدء الحرب في أواخر شباط/ فبراير، وزادت أسعار الطاقة لتتصاعد المخاوف من التضخم ويزيد احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية.