مفاوضات روسية هندية حول اتفاقية استثمار جديدة

الوكيل الإخباري- تجري روسيا والهند مفاوضات بشأن إبرام مبكر لاتفاقية جديدة لتشجيع الاستثمار وتطوير التعاون التجاري المشترك، بحسب ما ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" نقلا عن مصادر.



وقالت الصحيفة: "الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ خطوات عملية لتطوير التعاون التجاري المشترك، تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو مواصلة تطوير التعاون التجاري والاستثماري".



وأضافت: "زار عدد كبير من الوفود الروسية الهند لاستكشاف فرص الاستثمار في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والبنية التحتية والبناء والسكك الحديدية، ويهتم الجانب الهندي بالاستثمار في مشاريع تطوير الشرق الأقصى الروسي وطريق بحر الشمال والطاقة والبنية التحتية وبناء السفن".

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وأشارت الصحيفة إلى أن من بين المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك صناعة الأدوية والمعادن والخدمات المصرفية.



وبحسب الصحيفة، فقد دعا الجانب الروسي بالفعل المستثمرين الهنود لتنفيذ مشاريع استثمارية عالية التقنية في الشرق الأقصى الروسي، ودعت الهند بدورها المستثمرين الروس لإنشاء منشآت إنتاجية في المدن الصناعية في البلاد.



ووفقا للصحيفة، عقدت موسكو ونيودلهي مفاوضات بشأن الاتفاقية الجديدة بعد حوالي أسبوع من مناقشة الموضوع في القمة الروسية الهندية في موسكو، عندما زار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الاتحاد الروسي.



وأفادت وزارة الخارجية الهندية بأن روسيا والهند وقعتا بيانين مشتركين و9 وثائق إضافية أثناء زيارة مودي لموسكو في الفترة من 8 إلى 9 يوليو.



وتشمل الاتفاقيات التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية في الشرق الأقصى الروسي للفترة حتى عام 2029، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة والتفاعل في مجال البيئة وتغير المناخ والبحوث القطبية والمحيطية.