مواصلة التحليق .. أسعار الذهب تقفز 20 دولاراً للأونصة عالمياً

وسجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة مستوى قياسيا جديدا عند 3357.40 دولار للأوقية قبل أن تتراجع بأكثر من واحد بالمئة نتيجة جني الأرباح، لكنها بقيت فوق 3300 دولار بدعم من ضعف الدولار واستمرار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وفقا لشبكة (سي إن إن) الإخبارية .
وتبقى تحركات الذهب مرتبطة بتطورات السياسة النقدية الأميركية، وحركة الدولار، إضافة إلى أي مستجدات جيوسياسية قد تؤثر على شهية المستثمرين تجاه الأصول الآمنة.
بترا
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