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مواصلة التحليق .. أسعار الذهب تقفز 20 دولاراً للأونصة عالمياً

ذهب
ذهب
 
الجمعة، 18-04-2025 10:53 ص
الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار عقود الذهب الآجلة في تعاملات آسيا الصباحية في سوق المعاملات الفورية بنحو 20 دولارا، ليقفز سعر المعدن النفيس إلى 3330 دولارا للأونصة بعدما اختتم تعاملات جلسة أميركا على 3310 دولارات.اضافة اعلان


وسجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة مستوى قياسيا جديدا عند 3357.40 دولار للأوقية قبل أن تتراجع بأكثر من واحد بالمئة نتيجة جني الأرباح، لكنها بقيت فوق 3300 دولار بدعم من ضعف الدولار واستمرار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وفقا لشبكة (سي إن إن) الإخبارية .

وتبقى تحركات الذهب مرتبطة بتطورات السياسة النقدية الأميركية، وحركة الدولار، إضافة إلى أي مستجدات جيوسياسية قد تؤثر على شهية المستثمرين تجاه الأصول الآمنة.

بترا
 
gnews

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