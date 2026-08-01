ميناء دمياط المصري يستعيد نشاطه بعد استهداف سفينتين داخله

الوكيل الإخباري- واصل ميناء دمياط في مصر نشاطه التشغيلي بصورة طبيعية مسجلا حركة ملحوظة في تداول البضائع خلال الساعات الماضية بعد أيام قليلة من الهجوم الذي استهدف سفينتين داخل الميناء بطائرة مسيّرة.



وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل 13 سفينة جديدة، فيما غادرت 9 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة 32 سفينة، بما يعكس انتظام حركة الملاحة واستمرار استقبال وتداول البضائع.

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ويأتي هذا النشاط بعد أيام من الهجوم الذي تعرض له ميناء دمياط، عندما استهدفت طائرة مسيّرة سفينتين أثناء وجودهما داخل الميناء، في حادثة أثارت اهتماما واسعا.



وأعلنت السلطات المصرية آنذاك فتح تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما أكدت استمرار العمل داخل الميناء واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الملاحة وحركة التداول.