نفط الكويت يسجل 118.93 دولار للبرميل

الوكيل الإخباري- سجل برميل النفط الكويتي ارتفاعا لافتا بواقع 8.10 دولار واستقر عند 118.93 دولار للبرميل في ختام تداولات يوم الجمعة الماضي.



وأفادت مؤسسة البترول الكويتية في سعرها المعلن بأن هذه القفزة تعد من أبرز التحركات السعرية التي يشهدها الخام الكويتي في الفترة الأخيرة.

وعلى صعيد الأسواق النفطية العالمية، جاءت المكاسب موزعة على سلة الخامات الرئيسية، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 4.56 دولارات لتبلغ 112.57 دولارا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) 5.16 دولارات مسجلا 99.64 دولارا للبرميل.



ويأتي هذا الارتفاع في ظل تقلبات حادة تشهدها أسواق النفط، مع تزايد المخاوف من اتساع نطاق الصراع الإقليمي واحتمالات تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، فضلا عن الجزء الأكبر من صادرات دول الخليج نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية.



ويجعل هذا الثقل الاستراتيجي البالغ من أي اضطراب أمني في محيطه ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسواق العالمية ومستويات أسعار الطاقة.