نمو الوظائف في الولايات المتحدة يخالف التوقعات

الوكيل الإخباري- ارتفع التوظيف في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أغسطس الماضي، كما أن انخفاض معدل البطالة إلى 4.2% يشير إلى استمرار تباطؤ سوق العمل بشكل منظم.



وقال مكتب الإحصاءات التابع لوزارة العمل الأمريكية، أمس الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 142 ألف وظيفة الشهر الماضي، وذلك مقابل 89 ألف وظيفة في يوليو الماضي.

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وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة الوظائف بمقدار 160 ألف وظيفة بعد زيادة قدرها 114 ألف وظيفة في يوليو الماضي.



وتعد البيانات الحديثة آخر تقرير عن حالة سوق العمل قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) بشأن السياسة النقدية في 18 سبتمبر المقبل.