نمو تجارة روسيا مع "آسيان"

الوكيل الإخباري- ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 10% وتجاوز 17 مليار دولار.



وجاء ذلك بحسب ما صرح به نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي أليكسي غروزديف خلال مشاركته في منتدى الأعمال الدولي "عالم الفرص: روسيا - آسيان" المنعقد في كوالالمبور بماليزيا.

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وأشار إلى أن التجارة البينية بين الجانبين في العام الراهن تشهد تدفقات سلعية متوازنة أي أن الصادرات الروسية إلى دول منطقة "آسيان" تشهد واردات مماثلة من دول هذه المنطقة.



وذكر غروزديف أن حجم التجارة بين روسيا و"آسيان" ارتفع العام الماضي 2023 بنسبة 15% وبلغ نحو 22 مليار دولار.



وحدد المسؤول الروسي المجالات ذات الأولوية لتطوير التعاون التجاري والصناعي بين روسيا و"آسيان" وهي الصناعة الكيميائية، والأدوية والمعدات الطبية، والطاقة المتجددة، والتقنيات الرقمية.



و"آسيان" عبارة عن اتحاد سياسي واقتصادي بين 10 دول في جنوب شرق آسيا.

ويهدف الاتحاد لتعزيز التعاون الحكومي الدولي وتسهيل التكامل الاقتصادي والسياسي والأمني والعسكري والتعليمي والاجتماعي والثقافي بين أعضائه ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.



وتشكلت الرابطة أولا من 5 دول، هي: إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلند، ثم انضمت لاحقا جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، وكمبوديا، وبروناي دار السلام وميانمار وفيتنام.